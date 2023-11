Taric, le novità in bolletta . Un incontro per chiarire

L’Auser di Castelfiorentino ha organizzato per oggi pomeriggio alle 16 nella sede di piazza Gramsci un incontro per chiarire e spiegare tutti gli aspetti della raccolta differenziata e i relativi costi. L’incontro è aperto a tutti. Simone Esposito risponderà a tutte le domande. Seguirà un piccolo rinfresco preparato dall’associazione. L’Auser castellana è molto attiva nella comunità. Oltre a partecipare a numerosi eventi organizzati dall’amministrazione comunale è a sua volta promotrice di attività e servizi. Il martedì pomeriggio, dalle 15, per esempio, le volontarie e i volontari dell’associazione fanno servizio di accompagnamento al cimitero per tutte quelle persone non munite di un mezzo. Il servizio è attivo su appuntamento contattando il 333 9070999, oppure la sede dell’Auser allo 0571 64351. Sempre su richiesta viene dato supporto per visite mediche, fare spesa o recarsi in farmacia. L’Auser di Castelfiorentino organizza anche gite, cene e attività ricreative come il ballo la domenica pomeriggio, il torneo di burraco il venerdì sera dopo cena e per chi volesse imparare a giocare, le lezioni sono il martedì pomeriggio dalle 15 in poi.