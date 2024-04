Tari, arrivano le bollette. Scatta un’altra scadenza

Il Comune di Cerreto Guidi si era confermato lo scorso anno

fra i più virtuosi in termini di raccolta differenziata, con una percentuale di differenziazione attestatasi all’86,3 per cento.

E il tempo utile per il pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti è scaduto due giorni fa, con le prossime due rate che scadranno nei prossimi mesi. Sono le scadenze della Tari, che la giunta comunale ha deliberato poche settimane fa. La prima rata, che prevedeva di pagare il 33 per cento dell’importo, è scaduta in particolare lo scorso 31 marzo. Per quel che riguarda le utenze domestiche, gli utenti avranno adesso tempo sino al prossimo

31 luglio per corrispondere la seconda tranche del pagamento,

per poi procedere a saldare la terza ed ultima rata entro il

16 dicembre successive (con gli eventuali conguagli sull’effettiva situazione del 2024 avverranno nell’emissione della prima rata dell’anno successivo). Le stesse scadenze sono state infine previste anche per le utenze non domestiche.