Tanti rifiuti alluvionati: "In corso la rimozione"

I rifiuti alluvionati sono tantissimi. Il lavoro di rimozione non è finito. Del resto a Fucecchio, in particolare l’area del quartiere di Sottovalle, è stata flagellata dal maltempo del 2 e 3 novembre scorsi quando la tempesta Ciaran ha colpito una fetta importante della Toscana: tutte le strade della zona sono state allagate e così tutti i seminterrati, i garage e alcune abitazioni a piano terra. Sono moltissime le famiglie che hanno registrato ingenti danni e tutto quello che era nelle stanze alluvionate è da buttare via, perché travolto da acque e fango. "Continua l’impegno e il lavoro per la rimozione dei rifiuti alluvionati – dice il sindaco Alessio Spinelli –. Il personale di Alia Servizi Ambientali, che in questi giorni è impegnato in moltissimi comuni, insieme alle cooperative e ai volontari sta lavorando continuamente sul nostro territorio". C’è ancora molto lavoro da fare. "Vista l’enorme mole di rifiuti – conclude Spinelli – occorrerà ancora qualche giorno di tempo".