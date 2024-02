Tante risate con “Il matrimonio era ieri“

MONTESPERTOLI

Primo appuntamento di questo 2024 al teatro dell’Oratorio Sotto le Mura, che sabato prossimo alle 21.15 ospiterà la locale compagnia I ragazzi di campagna, in scena con “Il matrimonio era ieri“. Si tratta di una commedia brillante di Giuseppe della Misericordia, in cui Stefano, il protagonista, rimane bloccato in aeroporto e arriva al suo matrimonio con un giorno di ritardo. È pronto ad affrontare la rabbia della sposa, ma fa invece una scoperta sconvolgente: è stato assunto un figurante e il matrimonio è stato celebrato senza di lui. Tutte le persone coinvolte, dalle mamme degli sposi alla wedding planner, da un’imbucata al prete, forniscono una versione plausibile per giustificare l’accaduto e tutte si rivelano, in fondo, interessate solo a se stesse. Una satira esilarante, cinica e veloce, nella quale tutti i luoghi comuni sul matrimonio e sull’amore sono capovolti. A volte guardare le cose al contrario è l’unico modo per capirle. Sul palco per interpretare i vari personaggi saliranno Cristina Cappiardi, Rita Salvi, Emanuele Parrini, Marta Mugnaini, Andrea Franchi, Rossano Falai, Carlotta Antichi, Mattia Compagnucci e Rossella Cirri. Audio e luci saranno invece curate da Francesco Buti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 334 8991956 (anche tramite whatsapp). La prevendita dei biglietti sarà disponibile il giorno dello spettacolo dalle 15 alle 16.