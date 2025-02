Sventata la truffa dello specchietto

Il pericolo resta in agguato. E la truffa dello specchietto dietro l’angolo. E’ successo nelle ore scorse – da quanto apprendiamo – un altro tentativo. Un signore, mentre stava circolando in via Tea, ha avvertito un piccolo colpo,tipo sasso. Dopodiché si è trovato ad essere seguito da un’auto di colore blu (Alfa vecchio modello) che suonava insistentemente il clacson e alzava i fari per farlo fermare. Una volta fermo, l’occupante dell’Alfa, con tono alterato, ha fatto presente alla vittima prescelta che aveva urtato la sua autovettura. Ma l’automobilista fuccchiese non c’è cascato ed ha avuto l’intuito di voler chiamare i carabinieri. A quel punto il truffatore è ripartito e si è dileguato. Quella dello specchietto è la truffa più utilizzata sulle strade per spillare in maniera semplice e sbrigativa qualche euro ai malcapitati automobilisti.