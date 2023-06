Sussi presenta ’90 minuti in paradiso’

La storia della prima pay tv in Italia e dei suoi precursori nelle Case del Popolo del nostro circondario negli anni ottanta. A raccontarla è l’ingegnere Mario Sussi nel suo libro “90 minuti in Paradiso. La diretta del calcio quando ancora non c’era”, che sarà presentato martedì alle 18, presso la Libreria Rinascita di Empoli. Il libro narra una parte dei gustosi retroscena, allora al limite della legalità o forse illeciti ma fecondi di innovazione, che per la prima volta in alcune Case del Popolo dell’empolese valdelsa consentirono di vedere in diretta ed integralmente le partite più importanti. Erano i tempi di “Tutto il calcio minuto per minuto”, quando le partite erano giocate e trasmesse dalla Rai, tutte in contemporanea, nel primo pomeriggio della domenica con brevi collegamenti da uno stadio all’altro del Paese.

Tutto iniziò a Marcialla, nel Comune di Certalo, poi Mario Sussi, narra e non nasconde la rete di collaborazioni o complicità, i tentativi ed errori, le avventure che permisero a migliaia di tifosi dell’empolese per primi di vedere comodamente dalla sala di una casa del Popolo le partite integrali della squadra del cuore. Fu furto o legittima libertà di informazione protetta dalla Costituzione? Come faceva questo “hacker” della prim’ora a intercettare dalla Rai le partite integrali? Martedì si parlerà anche di questo e non solo.