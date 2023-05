Sul palco ’I Ragazzi di Guazza Borrana’

CERTALDO

Sulla scia del successo dello spettacolo di debutto “Tic Doc“, portato in scena dalla locale compagnia Ipotesi teatrale, domani sera alle 21.15 il sipario del Teatro Multisala Boccaccio di Certaldo si apre nuovamente per la rassegna amatoriale “Chi è di scena?“. Stavolta sul palcoscenico saliranno I Ragazzi di Guazza Borrana per interpretare “College“, una commedia brillante in due atti scritta e diretta da Goffredo Guerrini e Paolo Leoncini.

I Ragazzi di Guazza Borrana nascono nel 2007 da un’idea proprio di Goffredo Guerrini e sono inseriti nel progetto “Teatro Incontro” come attività ricreativa di volontariato presso il Centro Apsp Egiziano Giglioli di Certaldo, su iniziativa della direttrice Laura Bandini; coadiuvati da Paolo Leoncini e supportati da tutto il personale del Centro.

“Chi è di scena?“ è la rassegna di teatro amatoriale che prima prendeva il nome di “Maggio amatoriale” e che adesso si sviluppa su due mesi. Prima dell’arrivederci ad ottobre, quando si terranno le successive tre date, l’ultimo appuntamento per questo mese di maggio sarà mercoledì 24 con la scuola di Teatro Polis, che presenterà “Pillole“, regia e adattamento dal testo di Martina Dani.