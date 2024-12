Successo per la quarta Serata d’Impresa a Empoli: commercio e imprenditoria in festa

di Ylenia CecchettiEMPOLINumeri ancora più grandi. Sorprese e novità. Una serata che vive di coraggio, fiducia e progetti futuri. È stata un successo la quarta Serata d’Impresa, la cena riservata al mondo del commercio e dell’imprenditoria messa in piedi da Confesercenti e associazione Centro storico per omaggiare le attività che tengono viva e vivace la città.

Da una parte lo scintillio del Natale, dall’altra la voglia di farcela, di resistere. Nel mezzo, bilanci e premi. L’appuntamento andato in scena lunedì sera in un Pala Expo gremito – quasi 300 i partecipanti – è servito a festeggiare “Empoli Città del Natale“, un brindisi di auguri collettivo sotto le luci delle festività, con momenti di riflessione e ospiti intervenuti dal palco, introdotti da Gianluca D’Alessio ed Eros Condelli di Confesercenti Empoli. Tanti gli associati seduti ai tavoli, i vertici locali e regionali di Confesercenti, i rappresentanti delle altre associazioni di categoria e delle forze dell’ordine. La serata è stata l’occasione per valorizzare ancora una volta il tessuto imprenditoriale cittadino. Un tessuto che La Nazione ha deciso di sostenere attraverso il contest “Vota la vetrina più bella“ con la consegna del premio – una targa che riproduce la prima pagina del giornale del luglio 1859 – alle tre attività più apprezzate dai lettori.

Tra applausi e riconoscimenti, i saluti della presidente Confesercenti Empolese Valdelsa Ilaria Scarselli ai quali si sono uniti quelli di Alessio Mantellassi. "Il commercio empolese – ha dichiarato il sindaco – è fatto di una comunità che sa stare insieme, parlarsi, condividere esigenze e bisogni, e creare eventi di grande portata". "Per rendere belli, vivi e sicuri i nostri luoghi – ecco l’appello – enti, associazioni, cittadini, forze dell’ordine devono collaborare. Che ognuno faccia la propria parte". In queste settimane la città vive un momento di festa: in tanti scelgono Empoli per gli acquisti natalizi. "Questo territorio – è intervenuto il presidente regionale Confesercenti Nico Gronchi – ha saputo negli anni dare risposte importanti alla crisi. Le città toscane vivono una fase di cambiamento profondo. Abbiamo perso in 15 anni il 70% delle edicole, il 25% di negozi di intimo e abbigliamento per bambino, il 30% dei negozi di accessori. E sono tante le categorie scomparse. Molti comuni di piccole dimensioni perdono servizi. Ecco perché è importante costruire eventi strutturali e percorsi di rigenerazione urbana, come quelli portati avanti a Empoli. È necessario fondere commercio e turismo in città. Qui la sfida l’avete vinta – ha proseguito Gronchi riferendosi ai risultati registrati dalla Città del Natale negli ultimi anni –. Ma lanciamone un’altra. Quella di immaginare eventi diffusi a livello di area. Un Natale dell’Empolese Valdelsa che possa attrarre un pubblico ancora più ampio, uscendo dai propri confini e andando a rappresentare un pezzo determinante di questa regione".

Dopo la lotteria solidale dell’associazione Porte Aperte, qualche anticipazione sul piano eventi 2025. A proposito di turismo e cultura, "ci stiamo impegnando per portare a Empoli le Mille Miglia – ha detto l’assessore al Commercio Adolfo Bellucci –. A febbraio invece collaboreremo con il Carnevale di Viareggio per ospitare alcune istallazioni nel nostro centro storico". Commercio in festa, commercio è anche generosità. I negozianti hanno sorpreso Nicola Nardini colonna portante dell’associazione Centro storico con un regalo speciale. Grazie ad una colletta, una bici nuova per riportare Nardini a pedalare dopo il furto della due ruote subito nei giorni scorsi.