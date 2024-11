Su il sipario (blu). Grande comicità e drammaturgia

Dalla grande comicità alla drammaturgia contemporanea passando per la rivisitazione dei classici. Ecco la nuova stagione di prosa ’Sipario Blu’ al Teatro Pacini di Fucecchio, il cui calendario si svilupperà dal prossimo dicembre fino ad aprile 2025. Una rassegna, giunta alla sua undicesima edizione, che ospiterà artisti di primissimo piano come Federico Buffa, Giorgio Colangeli e Manuela Mandracchia, Lella Costa, Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella, Lodo Guenzi e Gaia De Laurentis. A dare il via alla rassegna sarà giovedì 12 dicembre Federico Buffa, giornalista sportivo, voce di punta dell’emittente Sky Sport, con "Italia Mundial", uno spettacolo che unisce la passione per il calcio al piacere della narrazione.

Mercoledì 22 gennaio 2025 toccherà invece a Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato portare in scena ’Le Volpi’ di Lucia Franchi e Luca Ricci. Un’occasione per riflettere sulle dinamiche politiche della provincia italiana. Il programma proseguirà poi sabato 8 febbraio con Lella Costa in ’Otello’, l’immortale capolavoro di Shakespeare attualizzato ai giorni nostri. Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella saranno invece protagonisti sabato 15 marzo con ’Basta poco’ per la regia di Marco Rampoldi. Uno spettacolo che mescola umorismo intelligente all’attualità.

Infine mercoledì 26 marzo e sabato 5 aprile la rassegna si chiuderà con ’Toccando il vuoto’ di Lodo Guenzi, cantante, attore e conduttore televisivo e ’Una giornata qualunque’ dell’attrice e conduttrice televisiva Gaia De Laurentis. Fino al 28 novembre sarà possibile rinnovare gli abbonamenti, dal 29 novembre saranno in vendita quelli nuovi e dal 6 dicembre si potranno acquistare i singoli biglietti degli spettacoli. Questa rassegna completa così l’offerta teatrale del Pacini, di cui fanno parte anche la formazione con i laboratori, dai bambini agli adulti, e il ciclo di spettacolo per le scuole ’Ambarabà. La scuola va a Teatro’, per gli studenti dall’infanzia alla scuola secondaria.