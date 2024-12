Studio di ingegneria a Vinci offre impieghi di segreteria

Si ricerca personale di segreteria addetto alle attività amministrative per studio di servizi ingegneristici del comune di Vinci. La figura si occuperà di numerose mansioni, dalla gestione della segreteria e dell’amministrazione di base, tra cui gestione delle fatture in entrata, monitoraggio delle spese dei tecnici durante le trasferte, ad altre attività di supporto amministrativo. Offerto contratto di lavoro a tempo determinato part time, della durata di 6-12 mesi. Iniziale contratto da 20-24 ore settimanali, finalizzato all’inserimento stabile in azienda. Necessario diploma di istruzione secondaria superiore. È inoltre necessario che la risorsa abbia maturato almeno un anno di esperienza nella mansione. Sono richieste buone conoscenze informatiche, nello specifico del programma MS Office, oltre a buone doti relazionali e buone capacità organizzative. Necessario possesso di patente B e di mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro in autonomia. Per candidarsi è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro, oppure dal sito di Regione Toscana, entro il 24 dicembre.