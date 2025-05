Studenti in attesa sotto la pioggia: “Basta zaini bagnati”. Raccolta fondi per una tettoia

Empoli, 9 maggio 2025 – Un tetto contro la pioggia, un gesto concreto per il benessere di tutta la comunità scolastica. Da un’idea dei ragazzi, al Liceo Pontormo di Empoli è partita la campagna di crowdfunding “Basta zaini bagnati”. Se lo spazio coperto all’ingresso dell’istituto dove poter aspettare senza bagnarsi nei giorni di maltempo, non c’è, perché non realizzarlo? Per farlo servirà l’aiuto di tutti. Obiettivo, raccogliere 5mila euro entro il 3 giugno per migliorare la vivibilità dell’edificio scolastico.

Solo così gli studenti, al riparo di una nuova struttura, potranno evitare di arrivare in classe con zaini e vestiti inzuppati dall’acqua. Ma il progetto guarda anche oltre i giorni di pioggia; la tettoia infatti potrà diventare un nuovo spazio d’attesa e di socializzazione all’aria aperta, per rendere la scuola un ambiente più accogliente e funzionale. L’iniziativa è il risultato di un percorso partecipativo promosso nell’ambito di “Esercizi di democrazia”, il programma educativo di Unicoop Firenze che ha coinvolto numerose scuole superiori in Toscana. Un cammino che ha messo al centro la cittadinanza attiva e il protagonismo dei giovani, stimolati a immaginare e proporre interventi reali per migliorare l’ambiente scolastico. Ognuno ha contribuito in modo attivo, portando idee e proposte originali. Come quella del Liceo Pontormo, istituto che ha risposto con entusiasmo alla sfida. Le classi 4BS, 4DS e 4CL si sono unite per dare forma al progetto, curandone ogni fase, dalla pianificazione alla promozione. I fondi raccolti verranno destinati all’acquisto dei materiali, alla manodopera e alle consulenze tecniche per garantire sicurezza e rispetto delle normative.

Tutti, come detto, possono fare la propria parte e partecipare alla raccolta fondi, donando sulla piattaforma Eppela o partecipando agli eventi organizzati dagli studenti, in collaborazione con la sezione soci Coop di Empoli e con il supporto di Unicoop Firenze. Se l’idea andrà in porto, si farà anche l’inaugurazione ufficiale del nuovo spazio protetto, una festa pensata come momento di restituzione alla comunità. “Siamo contenti dell’avvio del crowdfunding – commenta Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali e scuola Unicoop Firenze – Il tema del percorso è la partecipazione, come obiettivo e metodo per esercitarsi a diventare parte di una comunità attraverso esperienze inclusive e solidali”. La sezione soci Coop di Empoli ha contribuito all’individuazione della scuola e supporterà i ragazzi nella raccolta fondi. “Siamo al fianco dei più giovani – dichiara Francesca Martini, presidente sezione soci Coop di Empoli – perché possano realizzare i loro piccoli piccoli progetti e i loro grandi sogni”.

Ylenia Cecchetti