Studenti in Giappone Torna il gemellaggio

Dopo 5 anni di stop, riparte il viaggio culturale in Giappone nell’ambito del gemellaggio tra Certaldo e Kanramachi. Una delegazione di 16 studenti è partita per l’Oriente, dove resterà fino al 5 agosto. Accompagnati dall’assessore Jacopo Masini, dal presidente dell’associazione per la promozione degli scambi interculturali di Certaldo Andrea Ridi e dalla consigliera dell’associazione Grazia Palmieri, i ragazzi visiteranno anche l’ambasciata italiana a Tokyo per poi alloggiare dalle famiglie dei coetanei a Kanramachi. Certaldo è gemellato con la città nipponica dal 1983: 40 anni di scambio "per un’iniziativa - commenta il sindaco Giacomo Cucini - che rappresenta un omaggio alla cultura giapponese e un’ulteriore occasione di crescita". Dal 17 agosto poi i giovani certaldesi ricambieranno il favore ospitando i ’gemelli’.