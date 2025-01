Strategia Sammontana. Raddoppio del fatturato. Crescendo sui mercati in modo sostenibile

Gli obiettivi sono chiari e piuttosto impegnativi. Nel presentare la propria strategia per i prossimi anni, il nuovo gruppo Sammontana Italia ha chiarito che ne sono parte fondante raddoppiare il fatturato entro il 2028, rafforzare la posizione leader nel mercato di riferimento in Italia e svilupparla all’estero, confermare l’impegno per la sostenibilità ottenendo la certificazione B Corp per tutte le aziende del gruppo. A sei mesi di distanza dal ’closing’ che ha portato la famiglia Bagnoli insieme a Investindustrial e al senior management dei gruppi industriali Sammontana e Forno d’Asolo a dare vita alla più forte realtà italiana del settore dei prodotti surgelati da forno, pasticceria e gelato, è stato illustrato come questa nuova realtà intende muoversi sui mercati. Tra gli obiettivi annunciati dall’a.d. Alessandro Angelon, come detto il raddoppio del fatturato del Gruppo entro il 2028 grazie al “rafforzamento dei brand, consolidando la leadership nel mercato Horeca in Italia e rafforzando lo sviluppo dei mercati esteri anche con acquisizioni mirate“. Un programma ambizioso, a cui se ne affianca uno altrettanto importante quale l’ottenimento della certificazione B-Corp per tutte le aziende del Gruppo. "La strategia – hanno fatto sapere da Sammontana Italia – si declinerà su quattro pilastri: la valorizzazione e il rafforzamento dei marchi del Gruppo, in particolare Sammontana “gelati all’italiana” nell’Horeca e nella GDO in Italia e all’estero; lo sviluppo commerciale del canale Horeca in Italia con i marchi Tre Marie, Forno d’Asolo, Il Pasticcere e Bindi; l’espansione sui mercati internazionali attraverso crescita organica e attraverso acquisizioni mirate nel settore della pasticceria surgelata con focus su Nord America, Francia e mercati dell’area Dach; e infine innovazione e trasformazione in chiave sostenibile degli impianti di produzione e della infrastruttura logistica, anche per una maggiore efficienza“. "Il 2025 segna l’inizio di una nuova era per il gruppo Sammontana Italia – ha detto Alessandro Angelon – che rappresenta una visione innovativa del fare impresa ’all’italiana’. Porteremo questa visione oltre il nostro perimetro operativo e oltre i confini nazionali".

Marco Bagnoli, presidente Sammontana Italia, ha inquadrato il futuro creativo del Gruppo: "L’estrema complessità dei tempi chiede soluzioni creative e sostenibili, dove la risorsa creativa e umana è senz’altro al primo posto. In questa definizione possiamo includere anche la capacità di collaborare in modo saggio con le varie intelligenze artificiali generative". E’ stato annunciato che Sammontana Italia presenterà al “Sigep 2025“ la nuova strategia dei brand del Gruppo, che prevede il rilancio del brand “Sammontana gelato all’Italiana” nel segmento del gelato da banco in combinazione coi prodotti da forno il Pasticcere, il rafforzamento dell’immagine coordinata dei mrchi milanesi di pasticceria Tre Marie e Bindi, oltre alla spinta di innovazione e servizio di Forno d’Asolo, dedicata ai baristi professionisti. "Oggi è un giorno importante per la nostra realtà perché testimonia il nostro modo di fare impresa, un approccio responsabile che guarda alle prossime generazioni e al loro sorriso. Per il loro futuro abbiamo unito le forze e condiviso un cammino mirato alla sostenibilità. Per questo è stato deciso che dopo la recente certificazione B Corp ottenuta da Sammontana SpA Società Benefit, tutte le società del nuovo Gruppo Sammontana Italia diano avvio al percorso per l’ottenimento della certificazione B Corp così da raggiungere questo obiettivo nel prossimo triennio" ha concluso Leonardo Bagnoli, presidente di Sammontana Holding. Roberto Ardagna, vice chairman di Investindustrial, ha dichiarato: "Con l’integrazione di due realtà complementari come Sammontana e Forno d’Asolo è stato creato in Italia un gruppo capace di affermarsi leader di settore, con ulteriori opportunità di crescita particolarmente rilevanti".

R.E.