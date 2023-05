"Strana assenza del Comune alla festa della Protezione civile"

Un’assenza che non piace alla Lega, a Forza Irtalia e neppure a Fratelli d’Italia. E’ l’assenza di Fucecchio alla prima festa della protezione civile dell’Empolese Valdelsa. "Perché questa mancanza di sensibilità del Comune di Fucecchio – attaccano Picchiani, Cordone e Ramello –. Siamo portati a dire questo perché nel parco dell’Ambrogiana di Montelupo si è tenuta la prima festa della Protezione Civile di cui anche il nostro comune dovrebbe autorevolmente far parte. Una giornata che coinvolge tutte le associazioni, le forze dell’ordine e la polizia municipale, tutte impegnate nei vari settori di cui il dipartimento si compone". "Si sono svolte tante attività per aumentare la consapevolezza, in grandi e piccoli cittadini, di prevenzione e corretto comportamento da tenere in casi di emergenza-urgenza – proseguono –. Tra tanti amministratori, sindaci, consiglieri comunali arrivati anche da fuori regione per godersi la giornata, abbiamo notato l’assenza di rappresentanti di Fucecchio".