Strade provinciali da sistemare. La priorità rimane la sicurezza

"Come Città Metropolitana, abbiamo progetti in corso e in programma su molti fronti, all’interno del progetto complessivo di viabilità sovracomunale nell’intera area dell’Empolese Valdelsa. Dalla messa in sicurezza delle frane alle asfaltature, abbiamo un investimento superiore agli 800mila euro". Lo ha fatto sapere la consigliera della Metrocittà con delega alla viabilità Emma Donnini, che ochi giorni fa ha illustrato ai sindaci di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli (insieme a una delegazione di tecnici della Metrocittà) i lavori di manutenzione ordinaria programmati per il 2025 sulla rete della viabilità sovracomunale del territorio dell’Empolese Valdelsa, facendo il punto su quelli realizzati e su quelli in corso. Donnini ha spiegato anche che si sono da poco ultimati gli interventi di revisione di tutti gli attraversamenti pedonali esistenti sulle strade provinciali e regionali fuori dai centri abitati dei Comuni indicati, con l’inserimento, dove mancava, di segnaletica verticale di preavviso dell’attraversamento. Per quel che concerne Castelfiorentino, sono in corso lavori di sbanchinatura e regolazione idraulica sulla strada 429 (circa 75mila euro) e di risanamento e pavimentazione della Provinciale 46 dal km 1+300 al 3+650 (poco più di 303mila euro). Rimangono due somme urgenze: la messa in sicurezza della frana sulla Provinciale 4 al km 29+050 (oltre 369mila euro) e la messa in sicurezza della frana sulla Provinciale 108 al km 2+500 (295mila euro). A Certaldo sono terminati i lavori di sfalcio dell’erba sulla Regionale 429 (25mila euro) e la priorità è ora la messa in sicurezza della frana sulla Provinciale 125 al km 1+600 (120mila euro). A Montespertoli, l’intervento più oneroso da programmare è la messa in sicurezza della frana sulla provinciale 80 lungo il torrente Virginio (che richiede circa 444mila euro) mentre sono terminati i lavori di pavimentazione della Provinciale 81 (da oltre 410mila euro). A Gambassi, finite le opere di pavimentazione della provinciale 4 e sistemata la frana al km 47+300 (87mila euro), il cantiere da iniziare riguarda il risanamento della medesima strada in località Pillo (120mila euro). A Montaione, in corso i lavori di risanamento e pavimentazione della Provinciale 46. Due cantieri di rifacimento della pavimentazione sulla Provinciale 26 in più tratti, da 84mila e da 351mila euro, sono stati ultimati lo scorso settembre e lo scorso novembre.