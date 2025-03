Strade off-limits tra Certaldo e Montespertoli

Il maltempo ha avuto un impatto meno dirompente del previsto nelle ultime 24 ore, se non altro rispetto alle previsioni che avevano indotto la Regione a diramare l’allerta meteo arancione. Anche in Valdelsa, nei giorni scorsi, si sono tuttavia segnalate criticità che hanno portato a modifiche temporanee alla viabilità. A Montespertoli, c’è stato due giorni fa uno smottamento in via Montelupo, all’incrocio con via delle Mandrie (che non ha tuttavia portato alla chiusura della strada). Il Comune ha chiuso in via precauzionale via Pian di Pesciola allagatasi in più punti a causa delle precipitazioni delle scorse ore, che dovrebbe tuttavia essere riaperta entro la fine della giornata odierna.

Novità positive per quel che riguarda via Virginio, dopo gli allagamenti della scorsa settimana: la strada è stata riaperta in regime di senso unico alternato regolato da semaforo. L’amministrazione comunale ha fatto sapere che Genio civile, Consorzio di bonifica e Città Metropolitana di Firenze hanno effettuato un primo sopralluogo con i tecnici del Comune. Novità anche da Certaldo: a Marcialla, a causa di alcuni interventi di consolidamento del versante che dovrebbero essere effettuati più avanti, a partire dallo scorso lunedì (e sino a data da destinarsi, con la fine del cantiere) è stato disposto in via San Francesco un divieto di transito ai mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. L’accesso è infine stato interdetto ai non residenti: un nuovo sopralluogo è stato previsto per la prossima settimana.