Strade e smottamenti. Lavori su via Nebbiano. Stop al traffico di giorno

Sono al via i lavori di ripristino di tratti di via Nebbiano, stradina collinare di Montespertoli che serve l’omonimo villaggio, nella zona a nord-ovest. È una delle strade alle prese con smottamenti. La via verrà chiusa al traffico per quattro giorni, dal domani al 24 maggio, per agevolare il cantiere. L’ordinanza è stata firmata dal servizio lavori pubblici. Per la precisione, viene chiuso al transito il tratto di via Nebbiano dal civico 58 fino all’innesto con via Pian di Pesciola dalle 8 alle 19. Nell’orario di chiusura, gli itinerari alternativi riguardano gli ingressi alla zona di Nebbiano dalla Sp 4 Volterrana, direzione Castelfiorentino. Apposita segnaletica verrà installata agli incroci interessati. La zona è costellata anche di attività ricettive. D’altro canto, come detto, la via è nel novero di quelle sotto attenzione perché ci sono opere di risanamento da fare, come sta per accadere anche per via di Botinaccio (appalto assegnato, procedure espropriative in corso).

Nel recente passato è stato il turno di via delle Mimose, in area urbana, sul versante ovest verso la Valdelsa (qui in realtà si trattava di una frana del versante nei campi sottostanti). Prima ancora, ad esempio, i cantieri hanno riguardato via di Poppiano e via di Polvereto. Presto sarà il momento, di nuovo in area urbana, per via di San Piero in Mercato.

Andrea Ciappi