“Strade di volontà“. È stato un successo

Bella cerimonia in Coune per la consegna degli attestati ai ragazzi partecipanti a "Strade di volontà", il progetto di continuità educativa extra-scolastica promosso rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Alla presenza della sindaca Emma Donnini e del consigliere comunale Gianmarco Geloso, sono stati consegnati gli attestati ai ragazzi che hanno partecipato alle attività nel 2024: 26 giovani, accolti da Elan Frantoio, G.S. Folgore, Hurria, Pubblica Assistenza, Semplicemente Onlus e Movimento Shalom. "Si tratta di un’opportunità importante che permette a tutti i ragazzi e le ragazze che vi partecipano di entrare in contatto con le realtà associative del nostro territorio – spiegano la sindaca Donnini e il consigliere Geloso -. Un’occasione di confronto e di crescita, e talvolta di conferme o smentite sulle proprie vocazioni".