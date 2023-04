Strade, collegamenti più veloci La Regione ora stanzia i fondi "Lavori strategici per il territorio"

Buone notizie per chi viaggia tra i comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi, specialmente se si tratta di pendolari che hanno necessità di collegarsi in fretta all’A11 Firenze-mare in direzione nord o alla FiPiLi se viaggiano verso sud. Dalla Regione arrivano infatti le risorse per la progettazione di due varianti alla Srt 436 conosciuta come "Francesca", fra la località porto dei Pescatori nel comune di Fucecchio e la località Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi. In tutto 450mila euro deliberati nell’ultima seduta della giunta su proposta dell’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli. "Si tratta di interventi importanti – ha spiegato Baccelli - che potenziano i collegamenti fra la FiPiLi e le altre direttrici stradali trasversali, a sud con il raccordo autostradale Firenze-Siena per il quale infatti stiamo completando l’ultimo lotto fra Certaldo e Castelfiorentino della variante alla SR429, e a nord con l’A11 Firenze-mare, in cui si rendono necessari adeguamenti alla viabilità esistente soprattutto per il traffico pesante. La Srt 436 – ha proseguito Baccelli- è una delle principali arterie stradali della nostra regione che collega l’autostrada A11 con la FiPiLi: ecco perché è importante intervenire con messa in sicurezza e realizzazione di varianti che fluidifichino il traffico".

Vale la pena di ricordare che poche settimane fa, sempre a proposito della strada 436 Francesca, era stato sancito l’accordo per la messa in sicurezza del tratto stradale fra lo svincolo della Fi-Pi-Li nel comune di San Miniato (viale Marconi) e la località di San Pierino nel Comune di Fucecchio. Negli interventi è compresa anche la realizzazione della pista ciclabile che servirà a collegare in maniera più fluida, sicura e sostenibile anche centri di interesse come la stazione ferroviaria San Miniato-Fucecchio e il cimitero di San Pierino. Il contributo a carico della regione ammonta a 666mila 353euro spalmati nel bilancio regionale 2022-2024. Lo schema di accordo stabilisce che il comune di Fucecchio svolgerà la funzione di stazione appaltante e si occuperà inoltre con finanziamenti propri della progettazione definitiva ed esecutiva; le spese per appalto, esecuzione lavori e spese tecniche correlate, compreso collaudo tecnico amministrativo finale, saranno garantite da fondi della Regione Toscana.