storie e aneddoti

Gianluca Sacconi è il fondatore del gruppo facebook Comitato pendolari Valdelsa. Resistente a Castelfiorentino fino alla Pandemia (adesso può lavorare da casa in smart working) ha viaggiato sui treni della famigerata tratta Siena-Empoli per raggiungere il suo posto di lavoro, a Firenze. Di aneddoti ne ha molti da raccontare, dalle oltre due ore trascorse in carrozza ad aspettare che il treno ripartisse a quella volta che, era dicembre e ad Empoli era nevicato, "arrivammo alla stazione alle 15 a soli dieci metri dalla banchina, ma ci fecero stare sul treno fino alle 20 perché il convoglio non poteva avanzare quei metri necessari per aprire le porte"