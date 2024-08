Storie d’amore e intrighi nel castello

Archiviato oltre un mese di pausa è pronta a tornare nel giardino di Palazzo Giannozzi a Certaldo la rassegna di teatro di figura "BurattinInborgo", promossa dalla Pro Loco di Certaldo con la collaborazione del Comune e sotto la direzione artistica di Italo Pecoretti, oltre che con il contributo di Fondazione CR Firenze. Domani alle 18.30 ci sarà infatti lo spettacolo "Il castello di Tremalaterra", a cura della compagnia L’Aprisogni. Una commedia avventurosa per burattini in un atto con incantesimi e misteri comici di e con Paolo Saldari, regia di Cristina Cason (età consigliata da 5 anni in avanti). La protagonista della storia è la bella Rosina, che è al settimo cielo quando il suo fidanzato Alphonso De Maria Gonzales y Gonzales la chiede in sposa, ma mentre quest’ultimo sta trattando con la vecchia Sidonia, brutta e tirchia madre di Rosina, le condizioni "economiche" del matrimonio, potenze malefiche e forze infernali si intromettono. L’oscuro mago di Tremalaterra, aiutato dal proprio riluttante servo Ernesto, rapisce infatti Rosina chiedendo mille monete d’oro come riscatto.

Toccherà quindi a Sisto e Miseria, bistrattati servi di Sidonia, l’arduo compito di liberare la giovane. Fra scheletri innamorati, segugi infernali, bastonate e magie, riusciranno a risolvere la situazione? Per scoprirlo non resta che presentarsi domani a Certaldo e guardare lo spettacolo.