Stagione al via Una sorpresa per i bambini

L’afa di questi primi giorni di estate invoglia a fare un bel bagno in piscina e, in tal senso, arriva al momento opportuno la riapertura della piscina comunale “Il Molino” a Baccaiano di Montespertoli, dopo la chiusura invernale e la concomitante realizzazione di alcuni lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo. Tra questi la più grande novità è rappresentata da una nuova piscina ludica dedicata ai bambini e alle bambine. Si tratta di una nuova vasca con una forma sinuosa e con profondità diverse, pensate proprio per accompagnare i piccoli nuotatori nella loro prima esperienza con l’acqua. Per scoprire corsi e attività è possibile partecipare domani alle 12 all’aperitivo a bordo piscina organizzato dal gestore per presentare quelle che saranno le attività estive, dai corsi di nuoto alle lezioni di acquafitness fino al nuoto libero e molte altre opportunità. La piscina rimarrà aperta per tutta la stagione estiva, garantendo a tutti la possibilità di godere di momenti di relax e divertimento in un ambiente sicuro e confortevole. "Sappiamo quanto sia importante offrire opportunità di divertimento e di attività fisica sicure e adatte ai più piccoli e la nuova piscina per bambini è stata progettata proprio con questo obiettivo – dichiarano il vicesindaco Marco Pierini e Paolo Vignozzi, assessore allo Sport –. I lavori sono stati condotti nel corso di questa primavera proprio per consentire la riapertura dell’impianto per la stagione estiva. Si trattava di un obiettivo importante per l’Amministrazione, reso possibile grazie a un contributo regionale sullo sport che abbiamo ottenuto".