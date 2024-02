Spunta una lista civica con Marzocchi

Ci sarà anche un candidato civico a Gambassi Terme. Si tratta di Sergio Marzocchi, sostenuto dalla ‘Civica Gambassi Terme’, una lista che nasce come "alternativa partecipata a questa amministrazione". Marzocchi, classe 1953, è stato docente di elettrotecnica ed elettronica alla scuola secondaria prima di andare in pensione, ed è uno scrittore di racconti e romanzi. Sarà il candidato di una "lista civica, multipla, con dentro persone con appartenenze diverse, da Rifondazione al M5S, fino alla destra, senza simboli politici, ma che ha come scopo quello di riattivare la partecipazione democratica", come spiegano i promotori. Nessuna connotazione politica, quindi, ma una "discontinuità totale" rispetto all’attuale maggioranza Pd che da mesi ha messo sul tavolo dei candidati il nome di Samanta Setteducati, attuale assessora della giunta Campinoti. La scelta di costituire una lista civica è nata dopo l’abbattimento del teatro comunale di piazza Di Vittorio realizzato negli anni ‘20, al cui posto è sorta la ‘Casa del Platano’. Una decisione che ha suscitato alcune critiche, ed è finita anche sotto i riflettori a seguito dei duri giudizi del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. La struttura fu anche imbrattata con una scritta contro l’amministrazione. "Dopo questa vicenda – fanno sapere i promotori della lista – abbiamo sentito la necessità di unirci e sviluppare un’alternativa che coinvolgesse cittadini, associazioni di categoria e le associazioni di promozione sociale". La presentazione ufficiale della lista è prevista per sabato alle 15 in piazza Roma.

G.M.