Spunta petizione anti-espansione della Bitossi

Nei mesi scorsi i comitati ambientalisti avevano presentato una serie di osservazioni al nuovo Piano operativo comunale, mostrandosi scettici in primis sulla realizzazione delle due nuove Rsa proposte dal gruppo Carron a Sovigliana e promuovendo una raccolta firme. E nei giorni scorsi, i comitati cittadini "Salviamo la collina dal cemento" e "Vinci meno cemento più verde" hanno promosso una petizione anche contro l’espansione del complesso industriale Bitossi, opponendosi ad una delle previsioni del Piano.

I comitati chiedono quindi all’amministrazione comunale che non venga autorizzato l’ampliamento delle Industrie e che le aree adiacenti siano lasciate alla loro attuale natura rurale, nell’ottica di evitare un nuovo consumo di suolo. Sarà possibile firmare il prossimo giovedì al mercato di Empoli zona ponte sull’Orme. E in contemporanea, è partita anche una raccolta fondi online sulla piattaforma GoFundMe, da parte del Comitato Salviamo la Colline, che si pone l’obiettivo di sostenere le eventuali spese legali necessarie per opporsi all’ipotesi di "cementificazione" della collina di Sovigliana e di nuove edificazioni in quell’area specifica. "Aiutaci a sostenere le spese legali per salvare la collina!" è il titolo della raccolta firme, che come indicato dalla piattaforma conta di arrivare intanto ad una soglia minima di 15mila euro. Per una questione che si prospetta in evoluzione.

