Spese scolastiche, aiuti alle famiglie. Ecco come ottenere il rimborso

L’istruzione è un’altra voce particolarmente cospicua nel bilancio familiare. E proprio in quest’ottica si inserisce l’importante iniziativa da parte dell’Amministrazione Comunale di Montespertoli a sostegno delle famiglie residenti nel comune, con figli che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Il Comune ha infatti deciso di mettere in campo un aiuto concreto per cercare di alleggerire le spese del nucleo familiare. Contribuirà cioè al parziale rimborso delle spese di trasporto sostenute durante l’anno scolastico 20222023. Nello specifico sarà restituito il 50 per cento della spesa effettuata. Un contributo che mira a alleviare il carico finanziario che grava sulle famiglie nell’ambito dell’istruzione dei propri figli, sempre più un ’lusso’ tra libri e materiale scolastico vario. Per poter accedere al rimborso, è necessario presentare la relativa domanda, rispettando i criteri e le modalità specificate nella delibera di G.C. numero 242 del 22 settembre scorso e nel bando correlato, approvato con determina numero 769 del 29 settembre 2023.

A partire da ieri, e fino al prossimo lunedì 23 ottobre incluso, il modulo di domanda sarà disponibile presso l’Ufficio Urp del Comune di Montespertoli e sul sito web dell’ente. Per accedere al contributo lo studente deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore economico equivalente Isee in corso di validità, non superiore all’importo di nove mila euro. Per presentare la domanda ci sono le due seguenti possibilità: recarsi direttamente presso l’Ufficio Urp, che si trova in piazza del Popolo 34, per consegnarla di persona oppure tramite l’invio di una Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it.

Le domande saranno accettate e considerate valide esclusivamente durante il periodo sopra indicato (dal 3 al 23 ottobre 2023). Rispettare questa finestra temporale è infatti importante per garantire la corretta elaborazione delle domande, il cui esito verrà poi reso noto con apposita pubblicazione sull’albo pretorio on line del Comune. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è invece possibile contattare l’Ufficio Scuola, scrivendo una email all’indirizzo di posta elettronica scuola@comune.montespertoli.fi.it.