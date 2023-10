’Specialissimi legami’ in mostra alla Rsa

A distanza di tre settimane dalla data inizialmente prevista, domani alle 16 verrà inaugurata alla Rsa Pablo Neruda di Castelfiorentino la mostra fotografica "Specialissimi, legami con i nostri anziani" curata da Marco Mangini del Gruppo Fotografico Giglio Rosso. L’inaugurazione era stata rinviata lo scorso 30 settembre per il lutto cittadino dovuto alla tragica vicenda di Klodiana Vefa. L’esposizione è organizzata da Grazia Vecchio, animatrice della Rsa, gestita dalla cooperativa Di Vittorio e dal Gruppo Fotografico Giglio Rosso con il patrocinio del Comune. "La mostra presenta una carrellata di scatti che – precisa Marco Mangini – cercano soprattutto di cogliere l’attimo, immortalando i momenti trascorsi dagli anziani della Rsa in compagnia dei loro familiari durante le visite: rivelatrici di ’certi specialissimi legami’ come recita appunto il titolo della mostra. E che rappresentano per gli anziani, come è facile comprendere, motivo di conforto. In tutte le situazioni di fragilità – prosegue l’autore – uno dei rischi maggiori è la solitudine. Le persone attendono chi risponde al loro bisogno di affetto e di memorie condivise, così i ’Legami’ si rafforzano e se ne creano di nuovi". Per visitare la mostra, anche il giorno dell’inaugurazione, è necessario indossare la mascherina Ffp2.