Spazio intitolato a Viani e Testi La Lega presenta una mozione

Una vicenda nata da un’iniziativa che voleva rendere omaggio a due importanti donne certaldesi, Vanda Viani e Dina Testi, è ora al centro di una vivace polemica. Giorni fa, Lucia Zari e Elena Da Vela, impegnate attraverso un gruppo social a ricordare personalità di Certaldo che ne hanno fatto la storia o si sono contraddistinte per bontà, gentilezza, disponibilità ad aiutare, sono andate dal sindaco Giacomo Cucini a chiedere di intitolare uno spazio cittadino a Viani e Testi. A darne notizia lo stesso Cucini sul suo profilo social, scrivendo inoltre "sono rimasto incuriosito dalla storia di queste due donne e ancora di più dall’idea di non dimenticare personalità che hanno vissuto in maniera semplice il nostro paese segnandolo però nella crescita. Credo che questa richiesta non possa essere lasciata inevasa e che un modo per valorizzare certe personalità vada trovato". Poi,la ’sorpresa’. "Sta succedendo una cosa molto squallida – ha scritto mercoledì Lucia Zari sul gruppo fb di Certaldo – e mi sento in obbligo di informarvi. Come sapete io e Elena Da Vela siamo state a parlare con il sindaco chiedendo di intitolare uno spazio pubblico a Vanda Viani e Dina Testi. Sabato il sindaco dal suo profilo istituzionale ci ha rassicurato della bontà di questa scelta. E fin qui tutto bene. Lunedì 20 un partito politico protocolla una mozione chiedendo a suo nome quanto avevamo richiesto noi al sindaco. Ci troviamo quindi con molto dolore e lontano dalle nostre intenzioni al tentativo di dare un colore politico a questi nomi. Non accettiamo per nessuna ragione al mondo che possa passare nessuna mozione a qualsiasi colore appartenga perchè il bene che loro hanno fatto è stato rivolto agli ultimi della terra senza distinzione di razza, colore della pelle e non deve essere manipolato da nessuno". Seguono oltre 50 commenti di dissenso nei confronti di chi ha presentato la mozione, nello specifico un esponente della Lega. "La bontà della porposta rimane – ha ribadito Cucini - E’ stato chiesto su fb di non votarla, ma penso che la cosa migliore sarebbe se la Lega ritirasse la sua mozione, vista anche la richiesta dei promotori dell’iniziativa di non politicizzare la cosa".