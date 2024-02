Spazio a “La pensione dei miracoli“

EMPOLI

Prosegue al Teatro Shalom di Empoli la rassegna in vernacolo, con protagoniste le varie compagnie amatoriali del territorio. Dopo il debutto di domenica scorsa affidata agli attori de La Ginestra, oggi pomeriggio alle 17.15 saranno quelli della Compagnia di Monterappoli a calcare il palcoscenico di via Busoni, portando in scena “La pensione dei miracolo“. Si tratta di una commedia brillante di Giuseppe Aronne, con la regia di Enrica Francioni. La trama è semplice, ma ricca di colpi di scena. Ci troviamo in una pensione di montagna, in particolare nella pensione dello Stambecco. Felice e Vanna sono i proprietari della locanda, una coppia in cui lei la fa da padrona e lui è un po’ ingenuo. Il tranquillo scorrere del tempo alla locanda sarà segnato da una serie di clienti bizzarri: una contessa che scrive poesie, un nonno balbuziente non tanto in salute, una famiglia stramba e Sandro, un ragazzo un po’ speciale. La pace e la tranquillità vengono interrotti dall’arrivo di due loschi individui: Rodolfo e Giovannino. Un finto omicidio, una seduta spiritica e un fantasma riescono a rimettere tutto a posto, incastrando i criminali. Prossimo appuntamento domenica 25 Febbraio, sempre alle 17.15, con la compagnia teatrale Mignon Montelupo, che presenta “Speriamo ti pigli un accidente“, tre atti comici tratti da “L’amico e papà” di Eduardo Scarpetta, per la regia di Daniele Corradini.