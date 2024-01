Spazi rinnovati al nido d’infanzia. E presto il raddoppio dei posti

Rientro dalle vacanze con sorpresa per i bambini del nido d’infanzia ’La Gabbianella’. Domani, al suono della campanella, troveranno gli spazi rinnovati. Si tratta di un’operazione - fa sapere il Comune di Fucecchio - condivisa con le famiglie, nell’obiettivo di un continuo miglioramento della qualità del sistema integrato zero-sei. Perciò, insieme alla cooperativa Arca, il Comune ha progettato alcuni interventi di manutenzione straordinaria che sono stati realizzati nei giorni di vacanze natalizie per rendere il servizio più funzionale ed esteticamente più bello, così da garantire un contesto di benessere per le famiglie, le bambine e i bambini. È il primo passo di un intervento più ambizioso che porterà nei prossimi mesi all’ampliamento della struttura in modo da accogliere circa il doppio dell’utenza attuale. Il progetto è stato oggetto di un finanziamento Pnrr e consentirà di costituire un polo per l’infanzia attraverso la creazione di una nuova ala del nido ’La Gabbianella’ e la completa ristrutturazione della scuola dell’infanzia ’Il grillo parlante’ che si trova lì accanto. La prospettiva? Vedere l’educazione come un percorso formativo che inizia a partire dai primi anni di vita e prosegue fino da adulti.

A Fucecchio questa risposta in termini di posti/bambino è cresciuta anno dopo anno, arrivando a superare l’obiettivo europeo di Lisbona fino a una risposta pari al 50% rispetto ai nati. "Con i nuovi investimenti la risposta crescerà ancora - spiega la vicesindaca e assessora alla Scuola Emma Donnini - e, grazie alla Regione Toscana e alla misura dei nidi gratis, veramente i servizi dell’infanzia potranno essere garantiti a un numero sempre più significativo di bambini e bambine. Un grazie speciale alla nostra coordinatrice pedagogica comunale, la dottoressa Jessica Magrini, alla cooperativa e al gruppo di lavoro che si sono impegnati affinché venissero rispettati i tempi di riapertura".