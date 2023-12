Spazi all’avanguardia al Terrafino

La nuova sede di Timenet, in corso di allestimento presso Hub 1000, nella zona industriale del Terrafino, sarà dotata di spazi all’avanguardia e operativa per una trentina di dipendenti dai primi del 2024. La tempestività di reazione e la capacità organizzativa sono stati gli elementi chiave nel fronteggiare l’incendio dello scorso novembre, evitando che il personale non avesse punti di riferimento con le relative conseguenze sulla clientela. "Voglio complimentarmi con tutto il nostro team per la risposta che ha saputo dare sin dai primi momenti, in termini di disponibilità e flessibilità – commenta Leone Tronconi, direttore operativo di Timenet – Sottolineo anche l’importanza del sostegno da parte dei nostri fornitori che ci sono stati vicini e si sono comportati in modo molto corretto e professionale. Uno di loro in particolare ci ha raggiunto con la sua auto privata a poche ore dall’incendio per portarci alcune apparecchiature, senza attendere di affidarle al corriere a inizio della settimana. Questa per noi è l’ennesima dimostrazione del rapporto di fiducia con tutti e della reputazione che nel tempo ci siamo costruiti".