Spacciava in centro . Arrestato

EMPOLI

Spacciava cocaina in pieno centro. Ma il suo ’giro d’affari’ è stato interrotto dagli agenti del commissariato di polizia di Empoli che lo hanno sorpreso proprio mentre stava portando avanti la sua attività illegale nei pressi di piazza della Vittoria. A finire nei guai un 30enne extracomunitario, risultato irregolare sul suolo italiano, trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente per un totale di 1,5 grammi. Lo straniero è stato notato dai poliziotti muoversi con fare sospetto in una delle strade che si immettono nella piazza.

Gli agenti sono rimasti per un po’ appostati a studiare le sue mosse e appena lo hanno visto operare sono entrati in azione. L’uomo, vistosi scoperto, ha tentato di allontanarsi a piedi, ma la sua fuga è durata poco. La polizia lo ha bloccato e arrestato per spaccio. A seguito della perquisizione è saltata fuori la sostanza stupefacente, cocaina nella fattispecie, divisa in piccole dosi pronte per essere vendute.

i.p.