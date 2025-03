Spaccata al centro estetico, fugge col cellulare

EMPOLI

Aveva chiuso da appena un quarto d’ora quando è scattato l’allarme che l’avvertiva che qualcuno si era intrufolato all’interno della sua attività. Siamo a Ponte a Elsa, al negozio L’Estetica di Sandra Marrucci dove giovedì, poco dopo le 21, si è consumato l’ennesimo furto nella frazione empolese. "Forzando una persiana sul retro – racconta la titolare – qualcuno si è introdotto all’interno del negozio. Avevo appena inserito l’allarme, ma il ladro ha comunque fatto in tempo a prendere il cellulare di servizio e a scappare". Sul posto è arrivata subito la proprietaria, insieme ad una pattuglia del corpo dei Vigili Giurati e alla polizia. Il telefonino, uno smartphone, è stato geolocalizzato e ritrovato poco dopo dagli agenti del commissariato nei pressi della stazione di Ponte a Elsa. "Nonostante fosse danneggiato e mancasse la scheda sim funzionava ancora – riprende la titolare – Ho sporto denuncia alla polizia e dovrei riuscire a recuperare sia il mio vecchio numero sia tutti i contatti dei clienti. Purtroppo, però, i danni al negozio e soprattutto la paura restano".

Da un paio di settimane la frazione empolese pare sia particolarmente presa di mira. Quello di giovedì sera è solo l’ultimo di una serie di furti o tentati colpi messi a segno ai danni delle attività commerciali. "Sono entrati o hanno provato ad entrare un po’ ovunque: in lavanderia, dal parrucchiere, in pizzeria. Qui non siamo più tranquilli, specialmente all’ora di chiusura. Spaccano e danneggiano per rubare pochi spiccioli perché ormai in cassa nessuno lascia più nulla. Ma in chi lavora cresce la paura".

i.p.