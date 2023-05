“Sotto le stelle“ A Martignana torna il teatro

MONTESPERTOLI

Torna al Circolo Arci di Martignana la rassegna teatrale “Martignana Sotto le Stelle”, un evento artistico che promette dicatturare il pubblico con una serie di spettacoli brillanti e in vernacolo. Il debutto è previsto per martedì prossimo 23 maggio alle ore 21.30 con “Che idea geniale“, a cura della la compagnia La Divina Toscana. La rassegna proseguirà poi con cadenza settimanale (sempre il martedì alla stessa ora) fino all’1 agosto. Durante la manifestazione, il palcoscenico si trasformerà in un mondo incantato in cui le storie prenderanno vita e le emozioni si fonderanno con la realtà.

L’evento presenterà una selezione di spettacoli teatrali accuratamente scelti per rappresentare la varietà e la qualità dell’arte teatrale contemporanea. Dai drammi intensi alle commedie brillanti, dalle opere classiche alle produzioni innovative. Sul palco si alterneranno tanti attori di talento provenienti dai paesi limitrofi ed ogni performance sarà caratterizzata da un mix di maestria attoriale, scenografie suggestive e un’attenzione impeccabile ai dettagli.

"La rassegna “Martignana Sotto le Stelle” non è solo un’occasione per godere del teatro di alta qualità – spiega Roberto Taddeini, presidente del Circolo –, ma anche un’opportunità per sostenere la crescita culturale della nostra comunità. Grazie alla generosità dei nostri sponsor e alla passione degli artisti coinvolti, siamo in grado di offrire prezzi accessibili per i biglietti, garantendo che lo spettacolo teatrale sia un’esperienza alla portata di tutti. Invitiamo dunque il pubblico a unirsi a noi per questa rassegna e scoprire il potere che il teatro ha di trasformare le nostre vite. Sia che siate appassionati di teatro o semplicemente curiosi di sperimentare qualcosa di nuovo, questa rassegna vi lascerà incantati e desiderosi di tornare per altre avventure teatrali".

Per ulteriori informazioni, per prendere nota del programma dettagliato e per l’acquisto dei biglietti è possibile visitate il sito web www.visimontespertoli.it, oppure contattate il numero di telefono 334 7590920.