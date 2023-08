Sostituito il manto al campo sportivo

Il campo sportivo Il Prato di Montaione ha un manto erboso tutto nuovo. A comunicarlo via social è il sindaco, Paolo Pomponi. "Terminata la sostituzione del manto in erba sintetica del nostro campo sportivo – spiega –. Adesso abbiamo nuovamente un impianto di eccezionale livello qualitativo. Senza alcuna arroganza possiamo dire uno dei più belli della nostra area. E stasera (ieri per chi legge) primo allenamento per i nostri atleti, della prima squadra e del settore giovanile, che a breve inizieranno con i loro impegni agonistici".

"Insieme al nostro delegato allo sport Sandro Donati ed all’assessore ai lavori pubblici Cristiano Rossetti abbiamo voluto assistere al primo allenamento – prosegue Pomponi –. Bello vedere tanti giovani su questo splendido manto verde. mercoledi prossimo faremo l’inaugurazione ufficiale".