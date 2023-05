Sostenibilità e tutela dell’ambiente L’Ecofestival torna in centro storico Tra laboratori e sfilata di abiti usati

Più di dieci iniziative e un unico messaggio: rispetto dell’ambiente e attenzione al concetto di sostenibilità. Andrà in scena sabato 27 e domenica 28 maggio l’EcoVinci Festival, una nuova edizione dedicata al dibattito sui temi "green". Due giorni per apprendere, confrontarsi, sperimentare e conoscere: sempre nel segno dell’ecosostenibilità. Ad aprire la manifestazione sarà la passeggiata a cura dell’associazione "Montalbano Domani" abbinata a una degustazione offerta dall’azienda agricola "Belvedere". Natura ma anche movimento con la pratica yoga e il bagno di gong nella splendida cornice del parco Acquaria, la cosiddetta collina dell’arte. Un occhio di riguardo anche alla lettura, con la presentazione in centro a Vinci del libro di Mattia Desideri "Abitare l’invisibile", alla biblioteca Leonardiana mentre al teatro della Misericordia sarà proiettato il film "Antropocene – l’epoca umana".

Avanti nella giornata di domenica 28 in piazza della Libertà con tante iniziative per tutte le età. I visitatori potranno apprezzare il mercatino dei produttori e degli artigiani locali, partecipare ai tanti laboratori per bambini e adulti, testare auto e bici elettriche, ma anche partecipare allo scambio di abiti e giocattoli. Tra i laboratori proposti, quello dedicato alla trasformazione dello scarto in risorsa e "RicicliAmo", per autofabbricare il proprio aquilone. "EcoVinci Festival" vede anche il coinvolgimento del mondo della scuola: domenica pomeriggio le bambine e i bambini che hanno frequentato il "Progetto Educativo Ambientale", riceveranno gli attestati di partecipazione. Spazio, inoltre, alla sfilata di abiti usati e riciclati organizzata dall’associazione "Lilliput" di Empoli. A chiudere il week-end dedicato all’ambiente in tutte le sue forme, l’incontro "Un passo verso il futuro. Energia condivisa" in cui si parlerà di energie rinnovabili e possibili modelli di sviluppo sostenibili e condivisi. L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Vinci in collaborazione con il gruppo di acquisto solidale "Millepiedi", gode del patrocinio del Comune, della Città Metropolitana di Firenze, dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Consiglio Regionale della Regione Toscana. Una festa dell’ambiente improntata sulla sensibilizzazione alla lotta ai cambiamenti climatici.

Y.C.