Sostenibilità d’impresa, nuove sfide. Una lezione sul campo alla Zabri Spa

Un momento di formazione sul campo. La Conceria Zabri Spa di Fucecchio ha accolto gli studenti universitari della Scuola Sant’Anna di Pisa. L’iniziatova è avvenuta nell’ambito di "Geca", il Master universitario di secondo livello della Sant’Anna di Pisa che da quasi trent’anni propone un percorso multidisciplinare e in continuo aggiornamento nel settore ambientale e nel green management, formando esperti della sostenibilità d’impresa e dell’economia circolare. Una delle attività più innovative ed apprezzate è il coinvolgimento sul campo degli allievi e allieve in veri team di auditor per svolgere verifiche ambientali presso le aziende. Neu giorni scorsi gli studenti Francesco Maria Abbate, Diletta Novantini, Lisa Pieroni e Cristiano Cavallini sono stati ospiti alla Zabri accompagnati dalla dottoressa Lucia Massaro. Dopo la riunione iniziale con la direzione e presentato il piano di audit, come da norma, hanno iniziato la loro verifica controllando la conformità normativa aziendale, gli strumenti utilizzati per il sistema di gestione ambientale, verificato gli obiettivi prefissati dall’azienda per affrontare il cambiamento climatico ed infine hanno effettuato sopralluogo negli ambienti di lavoro. Una visita che ha fatto emergere spunti di confronto e riflessione.

C. B.