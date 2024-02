Sos sulla linea 3: "Il mio autobus se n’è andato"

È arrivata alla fermata del bus con 10 minuti di anticipo. Ma quando ha visto il mezzo arrivare, da lontano, ecco la sorpresa: invece di fermarsi, il pullman ha svoltato a sinistra saltando lo stop. "Non è la prima volta che succede – protesta esasperata una cittadina empolese di 60 anni, con problemi di mobilità – Prendo spesso la linea 3 di Autolinee Toscane; da via Oberdan martedì scorso dovevo raggiungere la stazione. La fermata, da tabella oraria, era prevista per le 17.45. Ma quando l’autobus è arrivato in piazza San Rocco ha cambiato direzione, lasciandomi a piedi. Ho atteso una mezz’ora con la speranza che ne passasse un altro, ma sono poi stata costretta a chiedere un passaggio".

La linea 3 con capolinea alla stazione ferroviaria di Empoli tocca le scuole di via Sanzio, il centro commerciale, via Livornese, via di Avane, Pagnana, Marcignana e l’ospedale San Giuseppe per poi arrivare in via Oberdan e da lì proseguire verso piazza Matteotti e via Roma. "Non guido - spiega la signora - ma ho scelto di non acquistare l’abbonamento per il trasporto pubblico locale perché pagherei un servizio che non funziona. La domenica è ancora peggio: se dallo stadio si vuol raggiungere l’ospedale si hanno solo due opzioni; una alle 12,15 e l’altra alle 18,15. E quando le scuole sono chiuse diverse corse vengono tagliate. Mi sono rivolta più volte all’azienda di trasporti. E mi arrabbio con chi pensa che noi cittadini non siamo favorevoli a spostarci con i mezzi pubblici. Venissero a vedere perché".