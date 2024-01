Sos fognature: "Mesi di disagi e sversamenti"

Da giugno 2023 e quindi da oltre sei mesi, una zona di via Franciosini a Castelfiorentino – in particolare un condominio – deve "convivere" con sversamenti di liquami. Il che significa cattivi e pessimi odori, disagi vari, timori per l’igiene pubblica. La strada è nel quartiere a ridosso del centro, vicino a viale Potente. È stato possibile parlare con uno dei condomini. Ad ogni modo, gli abitanti dell’area hanno preso contatto con Acque Spa per vedere di risolvere la faccenda che altrimenti rischia di diventare, di fatto, annosa. Il tutto sarebbe sorto dalla rottura scarichi biologici – avvenuta accidentalmente – in seguito a lavori da parte di Acque Spa. Coi primi sversamenti sono cominciate le segnalazioni. Il punto preciso interessato dal guasto è stato transennato.

"Ma non può bastare – ci è stato spiegato – abbiamo problemi nel passare da quel punto, molti condomini avvertono i cattivi odori, e certo siamo preoccupati anche per questioni di igiene. Ad oggi il problema non è stato risolto". Condomini che si sono messi in contatto con il giornale, producendo pure fotografie. In particolare le acque che fuoriescono defluiscono internamente verso le fondamenta del palazzo. Non solo: attorno alle transenne e nella condotta spaccata finiscono via via altri rifiuti che poi devono essere rimossi, il che contribuisce a peggiorare la situazione. Oggi, la speranza degli abitanti di questa zona è che si possa riparare il guasto e tornare ad una situazione di normalità quanto prima, e senz’altro prima della stagione più calda che potrebbe solo incrementare i rischi per l’igiene.

A.C.