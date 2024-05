Sos Cappiano. Ponte al riparo da "vibrazioni"

Il provvedimento è in vigore da una settimana. Una disposizione permanente. Ma è chiaro che è finalizzata anche ad un monitoraggio cadenzato nel tempo, per capire lo stato di salute della struttura. Stiamo parlando del Ponte Mediceo di Cappiano dove è istituito il limite massimo di velocità a 30 km orari. Struttura storica e quindi fragile e delicata il "Ponte" che di Cappiano è simbolo ed orgoglio: opera che non era stata certo concepita per supportare le auto e le vibrazioni che queste creano. La misura è stata ritenuta indispensabile alla luce degli esiti del sopralluogo del 13 maggio scorso quando è emersa l’esigenza – si apprende – di emanare un’ordinanza tecnica per ridurre in via permanente la velocità per il transito veicolare. E così è scattato il provvedimento per l’immediata gestione del rischio, al fine di ridurre cautelativamente le sollecitazioni indotte dal passaggio dei veicoli sul ponte. Infatti, il dirigente di settore del Comune – lo ricordiamo – verificato che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dai tecnici, ha disposto il limite di velocità. Di conseguenza le amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni. Infatti la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del nuovo codice della strada. Chiaramente il "Ponte" resterà un sorvegliato speciale e sarà sottoposto inevitabilmente a controlli per verificare benefici o necessità di ulteriori provvedimenti cautelativi.