Sopralluogo alle case popolari: "Bisogna fare manutenzione"

"La situazione delle case popolari ad Avane è pessima e richiede un intervento tempestivo di manutenzione straordinaria". È quanto emerso dalla visita effettuata nei giorni scorsi nel quartiere da Andrea Poggianti, candidato sindaco sostenuto dalla lista Centro Destra per Empoli e La mia Empoli-lista civica.

"In particolare, gli edifici in via Saffi mostrano facciate ammalorate e infiltrazioni dal tetto, oltre alla presenza di amianto", si legge nel report del sopralluogo effettuato da Poggianti insieme ad alcuni candidati delle sue due liste. "Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno aperto le porte delle loro case mostrandoci una parte della loro vita quotidiana – commenta il candidato –. Mi sono preso l’impegno, all’interno del nostro cronoprogramma, di avviare tra le prime opere la manutenzione straordinaria dell’edilizia popolare di Avane, insieme a Publicasa".

Poi l’annuncio del piano per la nuova edilizia popolare prevsito nel suo programma per rispondere alla crescente domanda di alloggi Erp: realizzazione di nuovi edifici attingendo a fondi europei, acquisto alle aste immobiliari in modo da risparmiare rispetto ai costi di costruzione, riduduzione di tempistiche e scelta tra un’offerta variegata le case che consentano una omogeneizzazione rispetto al contesto cittadino, "evitando la ghettizzazione associata ai cosiddetti “quartieri popolari".