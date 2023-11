Solidarietà in campo. La nazionale cantanti va in aiuto agli alluvionati: "Riempiamo lo stadio"

L’invito è a partecipare, ora più che mai. C’è bisogno di tutti: degli studenti e del mondo della scuola in generale, delle società sportive e delle associazioni. Degli empolesi di tutte le età, di una comunità unita e compatta pronta a tendere la mano. "Facciamo appello ad aderire all’iniziativa benefica. La raccolta fondi infatti andrà in favore della Toscana colpita dall’alluvione e dal maltempo, con la speranza di poter fornire un aiuto a tutte quelle persone della nostra regione che stanno vivendo momenti difficili e convinti che sapranno rialzarsi e ripartire".

L’iniziativa in questione è ’Metti in campo il cuore’, la partita organizzata allo stadio empolese Carlo Castellani Computer Gross Arena: alle 20,45 del 18 novembre a scendere in campo sarà la Nazionale Cantanti contro i Campioni del cuore del Movimento Shalom. La decisione è maturata in questi giorni, un gesto per testimoniare la vicinanza solidale a coloro che sono stati colpiti dalla furia delle acque. E’ così che il Movimento Shalom, la Nazionale Italiana Cantanti, il Comune di Empoli, Empoli Football Club con la sua Onlus Empoli for Charity, i comuni del comprensorio Empolese Valdelsa e del Cuoio, con il patrocinio della Regione Toscana di comune accordo visto il difficile momento legato all’emergenza alluvione in Toscana hanno deciso di ripensare l’obiettivo della manifestazione.

Anziché devolvere i fondi raccolti dalla vendita dei biglietti per la partita all’allestimento di un centro dedicato ai minori non accompagnati a Fucecchio, si darà priorità alla popolazione colpita dal maltempo nei giorni scorsi. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket (online su vivaticket.it), nei supermercati Coop Fi, direttamente acquistabili dal Movimento Shalom e all’Empoli Store di Piazza della Vittoria. Per le adesioni di associazioni, scuole, società sportive (per le quali ci sono delle opportunità speciali di partecipazione e di biglietteria) e per avere informazioni, si può contattare Shalom al numero di telefono 0571400462 o via mail all’indirizzo shalom@movimento- shalom.org. Obiettivo, uno stadio da sold out.