Socialità degli anziani. Servizi e benessere: "Ecco Casa insieme"

Il progetto è rivolto a tutte le persone over 65, autosufficienti e non, che vivono nel comune di Empoli e nelle località limitrofe, e prevede una serie di attività e servizi volti a creare e valorizzare momenti di socialità, condivisione e benessere. Con questi obiettivi è nato il centro diurno ’Casa insieme’, un servizio realizzato dalla Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli per favorire la socialità, il benessere e la cura dei cittadini più anziani.

Molti sono infatti gli anziani che vivono da soli e passano la maggior parte della giornata senza contatti con gli altri. Grazie al centro diurno potranno trascorrere la giornata in compagnia e beneficiare di vari servizi come: la terapia occupazionale, l’animazione e attività ricreative, la parrucchiera e la podologa, l’assistenza socio-sanitaria e infermieristica per garantire il benessere, la serenità e la salute degli ospiti.

Tutte le attività sono progettate per offrire un punto di riferimento stabile alla persona anziana, valorizzando le sue capacità e stimolando al contempo le funzioni fisiche e cognitive. Questo aspetto è fondamentale sia per il mantenimento del benessere individuale sia per ritardare l’eventuale comparsa di problematiche fisiche e psicologiche. I vari servizi offerti potranno essere scelti a seconda delle specifiche necessità della persona anziana. Per andare incontro ai bisogni delle famiglie è previsto anche un servizio di trasporto, da casa al centro e ritorno. "La Fondazione Chiarugi da tempo rappresenta un punto di riferimento sul territorio, e il centro diurno va a fornire un ulteriore e importante sostegno agli anziani fragili dell’empolese - dice Luca Manca, direttore della Rsa Vincenzo Chiarugi –. I residenti condividono le proprie giornate con spirito di comunità insieme ad altri, e allo stesso tempo partecipano ad attività fisioterapiche e di animazione molto importanti per il benessere fisico e psicologico. Il servizio semiresidenziale rappresenta un sollievo fondamentale anche per le famiglie del territorio".