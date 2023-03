Smartphone e bambini, nuove idee "Patti digitali per educare le famiglie"

Si chiamano “Patti Digitali“ e nascono come gruppi di genitori che si mettono insieme, discutono di benessere digitale e coinvolgono le scuole e le istituzioni del territorio per essere sostenuti e accompagnati. L’idea nasce allo scopo di sviluppare una maggior consapevolezza sull’utilizzo dei dispositivi tecnologici, puntando all’autonomia digitale dei propri figli. "Solo una comunità unita (genitori, scuole, pediatri, istituzioni, associazioni) può ottenere dei risultati e mettere in campo strategie efficaci per l’educazione digitale. Bisogna allearsi". Lo spiega il professor Marco Grollo, educatore, formatore e fondatore dell’associazione Mec (media educazione comunità). Sarà l’esperto ad affrontare il tema “Smartphone e bambini: alla scoperta dei Patti Digitali”, in un incontro organizzato dal Ciaf sabato 11 alle 15, all’Auditorium del Centro Culturale “Le Corti”. "I genitori oggi sono davanti ad una sfida importante – spiega Grollo – Internet, i social media e gli smartphone hanno creato una condizione di connessione permanente che richiede alcune scelte: bisogna decidere tempi, luoghi, modalità di accesso alla rete e ai dispositivi, ma anche fare una selezione di quali contenuti sono adatti a loro. È la sfida dell’educazione digitale". Consigli e buone pratiche nell’uso responsabile della tecnologia per genitori e figli.