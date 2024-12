Simona Rossetti: Priorità alla riduzione del rischio idrogeologico nel Dup 2025-2027

Confermiamo il nostro impegno nel portare avanti servizi importanti che sono la fetta principale del nostro bilancio: servizi sociali, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza alla disabilità, servizi educativi, servizi sportivi. E’ il commento della sindaca Simona Rossetti, a margine del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato nella scorsa seduta del consiglio comunale.

La priorità, alla luce dell’alluvione dello scorso anno e dei successivi e sporadici allagamenti segnalati nei mesi scorsi soprattutto a Stabbia, sarà rappresentata dalla riduzione del rischio idrogeologico (di concerto con Consorzio di bonifica e il Genio Civile). Proprio nei giorni scorsi inoltre, l’amministrazione comunale aveva annunciato anche l’affidamento dei lavori per quanto concerne le operazioni di bonifica e di consolidamento del dissesto franoso di via Ripa, nella zona di San Rocco.

"Ci sono opere in ponte a cui lavoriamo da tempo, in primis la messa in sicurezza del territorio e le scuole – ha aggiunto Rossetti a proposito del Dup - e nuove opere e infrastrutture per tutto il territorio a seguito di studi, approfondimenti, progetti, sopralluoghi, confronti con i cittadini. Ci sono poi riqualificazioni di qualità per tutte le frazioni e un’attenzione prioritaria per il rischio idraulico".