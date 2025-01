"Sicurezza? Servono più rinforzi"

"In questi giorni abbiamo fatto un focus sui furti in abitazione con le forze dell’ordine. Noi continueremo il nostro percorso di sostegno nei loro confronti e nei confronti di tutti coloro che lavorano in campo sicurezza e sociale, mettendo in atto tutte le misure che loro ci chiederanno per lavorare al meglio. Anche quando questo vuol dire, spesso, sostituirsi a chi da Roma, da anni, si è dimenticato cosa vuol dire vivere le città".

Il sindaco Francesca Giannì è così intervenuta in merito ai recenti episodi di micro-criminalità registrati sul territorio comunale negli ultimi giorni, non risparmiando una ’stoccata’ al governo. Ed invitando la cittadinanza a denunciare sempre eventuali furti o reati in generale.

"Le forze dell’ordine stanno continuando i controlli e le indagini giorno dopo giorno, mettendo in campo tutto quanto possibile. Considerando anche le leggi nazionali che spesso non ci tutelano: basti pensare agli ultimi fatti dì cronaca della nostra polizia municipale – ha commentato – ho chiesto loro cosa possiamo fare come comunità, ancora una volta, per aiutarli nel loro lavoro. Denunciare, perché purtroppo, anche se a volte non serve a noi, denunciare serve alla città: garantisce dati reali agli organi ministeriali, che così possono prendere i giusti provvedimenti in aiuto alle forze dell’ordine. Senza le denunce alteriamo i dati reali, gli unici su cui possono essere prese decisioni dagli organi superiori di governo. E poi testimoniare ciò che si vede, senza paura, anche se a volte sembra difficile".