Sicurezza idraulica. Conclusi i lavori

In vista dell’autunno, maggiore tranquillità per chi vive vicino ai rii Piovola e Val di Botte, in particolare nella zona di confine tra i comuni di Montelupo ed Empoli. Dopo mesi di lavori - il via libera era stato dato un anno fa - si è conclusa la vasta operazione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che ha portato alla messa in sicurezza dei due rii. Quello della Piovola spesso in passato ha causato problemi per improvvise esondazioni. Sono state rafforzate le sponde. Complesso l’intervento sul rio Val di Botte: è stato rimesso in sesto tutto il sistema di briglie che rallentano la velocità dell’acqua verso valle, e che - in regime di magra - trattengono invece l’acqua. Ben preziosa. L’operazione che ha riguardato i due rii è costata 280mila euro.