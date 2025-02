Sicurezza, critiche alla lettera al prefetto: "Finalmente il sindaco ci ha dato ragione"

"Il sindaco si è reso conto di come la sicurezza sia una priorità a Vinci e riprende la nostra proposta di videosorveglianza e degli agenti sul territorio. Troviamo però un po’ grottesco il fatto che lui e la sua maggioranza abbiano appoggiato nemmeno quaranta giorni fa una mozione demagogica contro il DDL sicurezza. Un atto che stride con l’attuale sostegno alla legalità".

Lo sostengono i consiglieri comunali di centrodestra Manuela Mussetti, Andrea Parri, Egidio Varrecchia, Alessandro Scipioni, a seguito della lettera inviata dal sindaco Daniele Vanni al prefetto di Firenze Francesca Ferrandino.

Nella missiva, nella quale il primo cittadino ricordava gli ultimi atti predatori riscontrati sul territorio comunale, si chiedeva un potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e di portava a conoscenza della prefettura l’intenzione dell’amministrazione comunale di "destinare risorse importanti a un progetto di videosorveglianza, che vada ad implementare e efficientare il sistema già in uso sia integrando la dotazione di apparecchiature, videocamere e lettori di targhe, che implementando la tecnologia stessa del sistema".

"Non molto tempo fa, il sindaco votava una mozione contro l’inasprimento delle pene per chi occupa abusivamente immobili e per chi deturpa edifici pubblici o monumenti – hanno concluso – ponendosi persino contro l’aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Su queste basi, reputiamo difficile parlare di collaborazione".