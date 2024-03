Si schianta in moto contro il guard rail, 27enne in codice rosso Domenica nera sull'Empolese Valdelsa: incidenti stradali con feriti gravi. 27enne in moto contro guard rail, trasferito in codice rosso a Careggi. Altri 4 feriti in un secondo incidente. Polizia municipale e di Stato sul posto.