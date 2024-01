Si parla di Tour con l’ex ct azzurro

Si terrà oggi alle 18,30 al nuovo cinema teatro Pacini l’incontro sul Tour de France per presentare l’esposizione del trofeo Grande Départ che sarà messo in mostra in via di San Giorgio nella sede della fondazione Montanelli Bassi. Il trofeo sarà visitabile domani e sabato dalle 15 all 17. All’incontro di oggi invece prenderanno parte Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale di ciclismo, Elisabetta Nencini, figlia del campione che trionfò al Tour nel 1960, Francesco Pancani, telecronista Rai, Edita Pučinskaitė, campionessa del mondo di ciclismo e vincitrice del Tour nel 1998 e Giovanni Visconti, ex ciclista professionista e vincitore di tre campionati italiani in linea. Modera l’incontro la giornalista de La Nazione ed ex ciclista professionista, Irene Puccioni.