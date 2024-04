Si è spento Pietro Allegri. Fu presidente dell’Empoli

EMPOLI

A l’età di 89 anni si è spento Pietro Allegri, storico imprenditore nell’ambito della moda con l’omonima azienda di Vinci, fondata nel 1971 dagli zii Allegro e Renato e dai cugini, nonché presidente dell’Empoli Calcio per due stagioni dopo esser stato consigliere, vicepresidente e amministratore delegato. Alla fine della stagione 1990-’91, con la squadra azzurra precipitata in Serie C dopo aver vissuto i fasti della prima promozione in Serie A, Allegri si dimette insieme a uno stretto manipolo di consiglieri lasciando di fatto la carica proprio all’attuale presidente azzurro, Fabrizio Corsi, dopo apposite elezioni. Empoli Fc che, una volta appresa la notizia, ha subito pubblicato sui propri canali social un messaggio di cordoglio a nome di Fabrizio Corsi, della vice presidente e amministratore delegato Rebecca Corsi e di tutti i dirigenti. "Pietro era una persona che stimavo enormemente, un vero esempio di galantuomo – lo ricorda Fabrizio Corsi –. Era un amico di famiglia, di mio padre Ruffo e mia madre Marisa, ero legatissimo a lui. Nel 1991 succedetti a lui come Presidente dell’Empoli e ho ancora ben impresse le sue parole e i suoi consigli che tutt’ora mi porto dietro e che nel tempo mi sono serviti moltissimo. Oggi perdo una persona a cui mi legava un profondo rapporto di amicizia, mando un grande abbraccio alla famiglia in questo momento di grande dolore". In occasione della partita di Serie A di ieri contro il Napoli al Castellani-Computer Gross Arena la squadra è scesa in campo con il lutto al braccio sia per commemorare la scomparsa di Pietro Allegri che quella dell’ex calciatore azzurro Mattia Giani.

Nato a Vinci, Allegri è morto ieri con la salma che è rimasta esposta per tutto il giorno presso la propria abitazione in via Ferruccio Busoni, 27/h, dove viveva con la moglie Alba Zingoni, disponibile alle visite di parenti e amici. I funerali, invece, si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15 con rito cattolico presso la Chiesa San Giovanni Evangelista di Empoli, vicina alla casa dove abitava. Successivamente la salma sarà tumulata presso il cimitero Misericordia di Empoli.